Телеграм-канал «Динамовец» опубликовал телефонный разговор с бывшим тренером Динамо и вице-президентом УАФ Алексеем Михайличенко на фоне сообщений в сети о якобы избиении сантехника. Автор канала утверждает, что позвонил специалисту напрямую и задал вопрос об этих обвинениях. В ответ Михайличенко отреагировал эмоционально.

❓ Здравствуйте, Алексей, хотел задать вопрос, тут в новостях пишут, что вы побили сантехника, я хотел спросить, что это вообще такое.

💬 Кто это такое пишет, вы больной человек?

❓ Ну, вот только что в интернете написали.

💬 Я даже не знаю, что на это ответить…

❓ Ну, хорошо, то есть такого не было? Я тогда извиняюсь...

После этого Михайличенко завершил разговор, бросив трубку. В сообщении указывается, что Михайличенко был заметно раздражён именно темой вопроса. Хотя в целом, по словам автора, не отказывался от общения. Также администратор канала отдельно подчеркнул, что не верит в то, что экс-тренер мог совершить то, в чём его обвиняют.

