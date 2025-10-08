Бывший главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко в интервью сайту BLIK.ua поделился мыслями о поражении сборной Украины (0:1) в матче 1/8 финала молодежного ЧМ-2025 против Испании.

«Честно, я вообще не увидел игры, как таковой, от наших ребят. Кого мы с вами будем обсуждать – испанцев? Все очень просто: украинцы не смогли сыграть на контратаках. Их не было, особенно в первом тайме. Уже во втором тайме были попытки, но…

Большего я ожидал от нашей команды. Разочарован. Не хватало движения, скорости, агрессии, не держали мяч, особенно до перерыва. Украина могла проиграть с более крупным счетом, если бы наши соперники реализовали свои моменты уже в конце игры».