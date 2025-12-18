Павел Василенко

Турецкий Фенербахче заинтересован в подписании украинского защитника английского Эвертона Виталия Миколенко.

«Фенербахче заинтересован в Виталии Миколенко из Эвертона. Ситуация игрока, чей контракт заканчивается в конце сезона, внимательно отслеживается», – написал турецкий журналист Ерсан Сердал в своем Х-аккаунте.

Отметим, что украинский защитник имеет право вести переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента уже с 1 января 2026 года.

В текущем сезоне 26-летний Миколенко сыграл 15 матчей за Эвертон. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского защитника в 25 миллионов евро.

Эвертон в данный момент занимает девятое место в чемпионате Англии, набрав 24 очка после 16 матчей.

В следующем туре «ириски» примут лондонский Арсенал. Игра состоится 20 декабря.