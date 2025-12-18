Миколенко интересен турецкому клубу
Футболист может сменить команду
около 19 часов назад
Турецкий Фенербахче заинтересован в подписании украинского защитника английского Эвертона Виталия Миколенко.
«Фенербахче заинтересован в Виталии Миколенко из Эвертона. Ситуация игрока, чей контракт заканчивается в конце сезона, внимательно отслеживается», – написал турецкий журналист Ерсан Сердал в своем Х-аккаунте.
Отметим, что украинский защитник имеет право вести переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента уже с 1 января 2026 года.
В текущем сезоне 26-летний Миколенко сыграл 15 матчей за Эвертон. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского защитника в 25 миллионов евро.
Эвертон в данный момент занимает девятое место в чемпионате Англии, набрав 24 очка после 16 матчей.
В следующем туре «ириски» примут лондонский Арсенал. Игра состоится 20 декабря.