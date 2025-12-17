Рома и Эвертон рассматривают возможность обмена форвардами в зимнее трансферное окно. В потенциальную сделку могут войти португальский нападающий Бету и украинский форвард Артем Довбик.

По данным итальянского инсайдера Маттео Моретто, пока что идет речь лишь о предварительном варианте, который рассматривается как один из возможных сценариев. Многое будет зависеть от позиции самого Довбика и его готовности переехать в Англию.

У Бету сейчас непростая ситуация в Эвертоне. В этом сезоне он забил всего один мяч в АПЛ и в последнее время всё чаще остаётся вне стартового состава.

Рома продолжает активно изучать трансферный рынок и параллельно работает над укреплением линии атаки. Основной целью клуба остаётся Джошуа Зиркзе. Возможный обмен с Эвертоном не является приоритетным вариантом, но полностью от него римляне пока не отказываются.

Ранее журналист высказался о перспективах Довбика в Роме.