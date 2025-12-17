Миколенко может перейти из АПЛ в другой топ-чемпионат
Эвертон не спешит предлагать новый контракт
1 день назад
Виталий Миколенко. /Фото: - Эвертон
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко входит в сферу интересов нескольких клубов Бундеслиги, об этом сообщает Team Talk.
Мерсисайдцы не спешат предлагать Миколенко новый контракт, а с 1 января украинец может заключить предварительное соглашение с другим клубом.
В Германии интерес к Миколенко проявляют Лейпциг и Айнтрахт.
В текущем сезоне Миколенко провел 15 матчей во всех турнирах, не отметившись голами или передачами. Его контракт с клубом из Ливерпуля рассчитан до конца июня 2026 года.