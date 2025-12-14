Милан допускает вариант ухода левого защитника Пердиса Эстуниньяна уже в летнее трансферное окно и заранее подыскивает усиление на эту позицию.

Как сообщает Milanworld.net, в списке приоритетов спортивного директора Игли Таре фигурируют два основных варианта. Один из них — украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко, чей контракт подходит к завершению, что открывает возможность бесплатного перехода. Вторым кандидатом является Ферлан Менди из Реала, который потерял доверие в Мадриде из-за частых проблем со здоровьем.

При этом в Милане рассчитывают и на развитие 19-летнего Давида Бартезаги, но хотят иметь для него более опытную и надежную альтернативу. В нынешнем сезоне Миколенко провел 15 матчей во всех турнирах, не отметившись голами или ассистами и получив три желтые карточки. Его соглашение с ливерпульским клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

