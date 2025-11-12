Игрок Эвертона и национальной сборной Украины Виталий Мыколенко поделился, в каком настроении команда Сергея Реброва подходила к матчу с Францией в отборе на чемпионат мира 2026 года.

По словам защитника, украинцы уважают соперника, однако не склонны переоценивать его силу.

«Мы собрались позавчера, в очень короткий период до матча. Не скажу, что есть напряжение. Но все понимают ответственность этих матчей. Как и всегда, мы играем за нашу страну. Все на позитиве, но понимают, какие матчи нас ждут впереди. Поэтому все, наверное, более уже концентрировано подходят к матчу, Я не скажу, что у нас есть какой-то страх, но есть уважение к сопернику. Переоценки никогда, наверное, не было. Это очень хорошая сборная, топовые мировые игроки. Но это те же самые футболисты, как и мы. Я думаю, что не будет никакой переоценки, будем играть на своих сильных качествах», - сказал Миколенко на пресс-конференции.

Встреча между сборными Украины и Франции состоится 13 ноября в 21:45 по киевскому времени на парижском стадионе Парк де Пренс.