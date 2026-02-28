Ньюкасл в 28 туре АПЛ принимал Эвертон. Матч завершился со счетом 2:3.

Все началось после удара головой Брантвейта на 19-й минуте после углового в исполнении Гарнера. Однако Ньюкасл сравнял счет немного позже - Тонали отдал пас на Рэмзи, чей удар с края штрафной ужасно отскочил от Брантвейта и полетел в створ ворот Пикфорда.

Эвертону понадобилось несколько минут, чтобы отметиться во второй раз: Поуп справился с дальним ударом Макнила, однако на добивании первым оказался Бету, который сделал свое дело.

Во второй половине встречи команды еще раз обменялись голами - Мерфи на 82-й минуте снова восстановил паритет для Ньюкасла, а уже в следующей атаке Барри забил победный гол Эвертона в этой встрече.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл полный матч.

АПЛ. 28 тур

Ньюкасл - Эвертон 2:3

Голы: Рэмзи, 32, Мерфи, 82 - Брантвейта, 19, Бету, 34, Барри, 83