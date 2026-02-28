Миколенко помог Эвертону набрать очки с Ньюкаслом. Видео
Виталий вернулся в состав
около 10 часов назад
Ньюкасл в 28 туре АПЛ принимал Эвертон. Матч завершился со счетом 2:3.
Все началось после удара головой Брантвейта на 19-й минуте после углового в исполнении Гарнера. Однако Ньюкасл сравнял счет немного позже - Тонали отдал пас на Рэмзи, чей удар с края штрафной ужасно отскочил от Брантвейта и полетел в створ ворот Пикфорда.
Эвертону понадобилось несколько минут, чтобы отметиться во второй раз: Поуп справился с дальним ударом Макнила, однако на добивании первым оказался Бету, который сделал свое дело.
Во второй половине встречи команды еще раз обменялись голами - Мерфи на 82-й минуте снова восстановил паритет для Ньюкасла, а уже в следующей атаке Барри забил победный гол Эвертона в этой встрече.
Защитник Эвертона Виталий Миколенко отыграл полный матч.
АПЛ. 28 тур
Ньюкасл - Эвертон 2:3
Голы: Рэмзи, 32, Мерфи, 82 - Брантвейта, 19, Бету, 34, Барри, 83
