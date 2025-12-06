Эвертон в рамках 14 тура АПЛ дома принимал Ноттингем Форест. Матч в Ливерпуле завершился со счетом 3:0.

Начало разгрома команды Александра Зинченко положил автогол Миленковича на старте встречи. Под занавес первого тайма Барри удвоил преимущество команды Дэвида Мойеса.

Ближе к завершению игры гости получили третий гол в свои ворота, автором которого стал Дьюсбери-Холл.

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, заработав желтую карточку. Полузащитник Александр Зинченко, который недавно вернулся к тренировкам, не попал в заявку Форест на этот матч.

АПЛ. 15 тур

Эвертон – Ноттингем Форест 3:0

Голы: Миленкович, 2 (автогол), Барри, 45+3, Дьюсбери-Холл, 80

Эвертон благодаря сегодняшней победе ворвался в топ-5 турнирной таблицы АПЛ. Ноттингем продолжает балансировать близко к зоне вылета.