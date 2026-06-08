Сергей Разумовский

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко официально продлил контракт с английским клубом. О подписании нового соглашения сообщила пресс-служба ливерпульской команды.

Новый контракт 27-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2029 года. Предыдущее соглашение Миколенко с Эвертоном должно было завершиться уже в июне текущего года, поэтому клуб решил закрепить будущее украинского защитника и сохранить его в составе на продолжительный срок.

Миколенко выступает за Эвертон с января 2022 года. Тогда английский клуб приобрел защитника у киевского Динамо за 23,5 миллиона евро. С момента перехода украинец постепенно стал важным игроком команды и регулярно получал место в стартовом составе.

За время выступлений в составе Эвертона Миколенко провел 158 матчей во всех турнирах. На его счету четыре забитых мяча и столько же результативных передач. Клуб рассчитывает на украинца как на одного из ключевых игроков защитной линии в ближайшие сезоны.

Накануне подписания нового соглашения Миколенко также выходил на поле в составе сборной Украины. Защитник принял участие в матче национальной команды, который не был доигран.