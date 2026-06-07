Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон поделился своими мыслями о том, кто сейчас может победить лидера супертяжелого дивизиона Александра Усика (24-0, 15 KO).

Фрэмптон верит, что победить украинского боксера в настоящее время способны Агит Кабайел (27-0, 19 KO) и Мозес Итаума (13-0, 11 KO). Цитирует Карла boxingnewsonline.net.

«Когда у тебя такая длительная карьера, и ты бьешься столько лет, как Усик, то старость тебя догоняет. Исходя из выступления Усика против Рико Верховена, я бы отдал предпочтение Кабайелу. Также я считаю Мозеса Итауму фаворитом в бою с ним».

Напомним, что 23 мая Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде в главном событии вечера бокса в египетской Гизе.

Ранее промоутер Кабайела пригрозил Усику в отношении титула WBC.