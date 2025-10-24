В 8-м туре чемпионата Италии на стадионе в Неаполе состоится центральный поединок тура – местный Наполи примет Интер. Обе команды имеют по 15 очков и делят 2–3 места в таблице, однако подходят к игре в абсолютно разных состояниях. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Наполи переживает сложный период. Команда потерпела разгромное поражение от ПСВ (2:6) в Лиге чемпионов, а перед этим уступила Манчестер Сити (0:2). В Серии А неаполитанцы проиграли Торино (0:1) и Милану (1:2), сумев победить только Дженоа (2:1).

Защита действует нестабильно, а постоянные ротации Конте лишь углубляют проблемы. Наполи пропускает слишком много игровых эпизодов, фланги часто проваливаются при возвращении из атаки, а командная дисциплина оставляет желать лучшего.

Дополнительные трудности создают травмы – в лазарете Никола Контини, Станислав Лоботка и Ромелу Лукаку. Под вопросом участие Расмуса Гейлунна и Амира Ррахмани. Такие потери значительно ограничивают возможности тренерского штаба.

В отличие от соперника, Интер демонстрирует стабильную форму. Миланцы выиграли 4 из последних 5 матчей, включая уверенные победы в Лиге чемпионов – 4:0 над Рояль Унион Сен-Жилуаз и 3:0 против Славии. В чемпионате команда одолела Рому (1:0) и Кремонезе (4:1), удерживаясь среди лидеров Серии А.

Под руководством Кристиана Киву Интер действует прагматично, но эффективно. Лаутаро Мартинес в отличной форме, Барелла и Чалханоглу контролируют игру в центре, а оборона во главе с Бастони, Де Вреем и Павааром остается одной из самых надежных в чемпионате. Вратарь Ян Зоммер добавляет уверенности своими сейвами.

Несмотря на травмы Тюрама, Дармиана и Дженнаро, Интер имеет достаточно ресурсов, чтобы компенсировать потери. Команда выглядит уверенно, дисциплинированно и психологически готова к борьбе за победу даже в гостях.

В пяти последних матчах между командами Интер выиграл дважды, а ещё трижды соперники расходились миром. Учитывая нынешнюю форму, именно миланцы выглядят фаворитами дуэли.

