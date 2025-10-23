Кассано раскритиковал уровень Серии А: «Чемпионат вызывает только скуку»
Эксфорвард Ромы, Милана и Интера заявил, что первенство потеряло зрелищность
около 1 часа назад
В итальянском футболе вновь вспыхнула волна критики после результатов третьего тура Лиги чемпионов. Из четырех представителей Серии А победу одержал лишь Интер, который разгромил бельгийский Юнион со счетом 4:0.
Наполи уступил ПСВ — 2:6, Ювентус проиграл Реалу — 0:1, а Аталанта расписала ничью со Славией — 0:0.
Бывший нападающий Ромы, Милана и Интера Антонио Кассано откровенно высказался о текущем состоянии итальянского чемпионата.
Чемпионат Италии жалкий, он не вызывает никаких эмоций. Серия А существует только благодаря страсти болельщиков, но качество футбола очень низкое.
Это позор. Смотреть некоторые матчи — сплошное испытание. Нет ритма, нет зрелищности, — передает слова Антонио Кассано Goal.
