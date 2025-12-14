Милан в домашнем матче 15 тура Серии А устроил голевую перестрелку с Сассуоло. Встреча на «Сан-Сиро» завершилась со счетом 2:2.

Команды обменялись голами в каждом из таймов. Сассуоло благодаря голу Коне вышло вперед на 13-й минуте. До перерыва подопечные Массимилиано Аллегри ответили забитым голом Бартедзаки, который в свои 19 открыл счет голам в Серии А.

После перерыва воспитанник Милана во второй раз принимал поздравления партнеров, когда в начале второго тайма оформил дубль. Однако голевых способностей Бартедзаки не хватило, чтобы по итогам этого тура вырваться в лидеры первенства Италии.

Сассуоло благодаря голу Лор'енте на 77-й минуте сумел отобрать очки у Милана.

Серия А. 15 тур

Милан - Сассуоло 2:2

Голы: Бартедзаки, 34, 47 - Коне, 13, Лор'енте, 77