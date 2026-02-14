Милевский: «Мудрику психологически очень непросто»
Бывший футболист высказался о Михаиле Мудрике
около 2 часов назад
Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский в интервью сайту «Украинский футбол» высказался о вингере Челси Михаиле Мудрике, который отстранен от футбола из-за допинга.
«Когда не занимаешься любимым делом, не играешь в футбол, понятно, что в голове не совсем порядок. Ты постоянно на нервах. Я это знаю по себе. Когда из-за травмы пропускал две-три недели, меня начинало трясти. Я принимал непонятные решения, мог с кем-то поссориться.
Мудрик пропустил уже больше года, и психологически ему очень непросто. Я уверен, что Миша намеренно не принимал ничего запрещенного, это вышло случайно. Желаю ему как можно быстрее вернуться в футбол. Сборной Украины его скорость точно не повредит».
Напомним, что из-за проваленного допинг-теста Мудрик с декабря 2024 года отстранен от официальных матчей и тренировок. Обе пробы оказались положительными.
Ему грозит дисквалификация максимальным сроком до четырех лет.