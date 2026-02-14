Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский в интервью сайту «Украинский футбол» высказался о вингере Челси Михаиле Мудрике, который отстранен от футбола из-за допинга.

«Когда не занимаешься любимым делом, не играешь в футбол, понятно, что в голове не совсем порядок. Ты постоянно на нервах. Я это знаю по себе. Когда из-за травмы пропускал две-три недели, меня начинало трясти. Я принимал непонятные решения, мог с кем-то поссориться.

Мудрик пропустил уже больше года, и психологически ему очень непросто. Я уверен, что Миша намеренно не принимал ничего запрещенного, это вышло случайно. Желаю ему как можно быстрее вернуться в футбол. Сборной Украины его скорость точно не повредит».