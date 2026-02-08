МИД Украины в ответ на запрос польского издания Przegląd Sportowy Onet отреагировал на инцидент с участием вингера Челси Михаила Мудрика, который произошел во время онлайн-матча в Counter-Strike 2. После конфликта с польским игроком украинца забанили.

Благодарим за запрос и возможность прояснить этот вопрос. Министерство иностранных дел Украины осведомлено о инциденте, произошедшем во время участия Михаила Мудрика в онлайн-игре. Мы полностью понимаем особую чувствительность вопросов, связанных с Волынской трагедией и событиями 40-х годов ХХ века, а также глубокий эмоциональный резонанс, который они вызывают в польском обществе. Министерство иностранных дел Украины последовательно продвигает ответственный и полный уважения подход к сложным разделам общей украинско-польской истории.

Любые высказывания, которые могут быть восприняты как пренебрежение памятью жертв трагедии или оскорбление польского народа, несовместимы с таким подходом. В то же время хотим подчеркнуть, что Украина является демократическим государством и не осуществляет надзор за высказываниями частных лиц, особенно в неофициальном контексте. По информации, доступной Министерству иностранных дел Украины, упомянутый футболист не действует от имени Украины и не является членом Национальной сборной Украины по футболу.

В связи с этим Министерство не уполномочено инициировать дисциплинарные производства в отношении таких спортсменов или комментировать их частные высказывания. В то же время Министерство иностранных дел Украины последовательно призывает граждан Украины, а особенно публичных лиц, к взвешенной и ответственной коммуникации как за рубежом, так и в публичном пространстве. Мы убеждены, что в коммуникации между украинским и польским народами не должно быть места для подобных инцидентов. Украинское общество искренне ценит солидарность, поддержку и бескорыстную помощь, оказанную Украине гражданами Республики Польша в самые сложные для нее времена.