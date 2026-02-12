ESPN представил антирейтинг самых неудачных трансферов за историю Английской Премьер-лиги. Лидером списка стал украинский вингер Челси Михайло Мудрик, который перешел в лондонский клуб в сезоне 2022/23. Его сделку признали менее удачной, чем переходы Антони из Аякса в Манчестер Юнайтед и Николя Пепе из Лилля в Арсенал.

В перечень также вошли трансферы известных украинских игроков. Переход Андрея Шевченко из Милана в Челси занял 17-е место, а трансфер Сергея Реброва из Динамо в Тоттенхэм оказался на 39-й позиции. Возвращение Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед эксперты поставили на 37-ю строчку.

Стоит отметить, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михайла Мудрика в нарушении антидопинговых правил, поскольку обе его допинг-пробы дали положительный результат.

Ранее сообщалось, что Украина на официальном уровне больше не признает Мудрика игроком сборной.