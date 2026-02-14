Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский в интервью сайту «Український футбол» поделился своими мыслями о соперниках национальной сборной Украины в группе Лиги наций.

«Группа нам досталась колючая. Грузия с Кварацхелией в последнее время выступает достойно. В Грузии будет сложно играть при колоссальной поддержке трибун. В Северной Ирландии вообще дуют ветры 100 километров в час. Команда у них тоже не подарок, поэтому будет непросто, особенно на выезде. Ирландцы – это топоры.

Ну и Собослаи и Ко домашние игры тоже проводят при полноценных трибунах. Да и на выезде могут быть кусачими, вон с Португалией вничью сыграли. Поэтому нам нужно быть осторожными. Сборная Украины может занять как первое место, так и последнее. Посмотрим. Будем болеть, но группа нам могла достаться и легче», – сказал Милевский.