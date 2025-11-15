Милевский отреагировал на вторую подряд травму Судакова: «Странная и досадная история»
Хавбек недавно покинул лагерь национальной команды
около 16 часов назад
Георгий Судаков. Фото - УАФ
Бывший нападающий Динамо Артем Милевский в интервью сайту Sport-express.ua прокомментировал травму хавбека лиссабонской Бенфики и сборной Украины Георгия Судакова.
«Очень жаль, что травму получил Жора Судаков. Странная и неприятная история получить травму в сборной, да еще и на тренировке. Возможно, сказалась усталость, ведь Жора провел очень много матчей в сезоне».
Завтрашний матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Исландии начнется в 19:00.
Для продолжения борьбы за путевку на ЧМ-2026 в плей-офф команде Сергея Реброва необходимо любой ценой побеждать.
