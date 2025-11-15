Сергей Разумовский

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков после матча пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4) покинул расположение сине-желтых. Хавбек не сыграет в решающей игре с Исландией.

Футболист португальской Бенфики в собственном Telegram-канале отреагировал на свою травму. Пропущу матч против Исландии — травма поставила паузу... Неприятно, но это часть пути. Работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее. Болею за ребят и верю в нашу победу! Георгий Судаков

