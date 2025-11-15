Судаков отреагировал на травму, которая не позволит ему сыграть против Исландии
Футболист сборной Украины подчеркнул, что это – часть пути
около 8 часов назад
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков после матча пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Франции (0:4) покинул расположение сине-желтых. Хавбек не сыграет в решающей игре с Исландией.
Футболист португальской Бенфики в собственном Telegram-канале отреагировал на свою травму.
Пропущу матч против Исландии — травма поставила паузу... Неприятно, но это часть пути.
Работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее. Болею за ребят и верю в нашу победу!
Все перипетии вокруг матча пятого тура квалификации на чемпионат мира-2026, анализ и обзор игры – на странице события Франция – Украина на Xsport. Всё самое главное – в одном месте.
👀 Это конец? Каковы шансы сборной Украины пробиться на чемпионат мира-2026? 👀