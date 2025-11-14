Павел Василенко

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков не поможет сборной Украины в матче отбора ЧМ-2026 с Исландией.

Из-за полученной травмы хавбек покинул расположение сборной и возвращается в клуб для дальнейшего лечения и восстановления. Об этом сообщает прессслужба УАФ.

Сборная Украины занимает третье место в группе D, имея семь очков, как и вторая Исландия.

16 ноября, в 19:00 по киевскому времени, национальная команда в Варшаве примет Исландию в ключевой игре за выход в плей-офф за попадание на Мундиаль-2026.