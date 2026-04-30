Милевский поделился смелым прогнозом на матч Шахтер – Кристал Пэлас. Что сказала легенда Динамо?
Бывший форвард сборной Украины считает, что первый матч полуфинала Лиги конференций может завершиться двумя результатами
около 2 часов назад
Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский поделился своими ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги конференций между Шахтером и Кристал Пэлас. Своё мнение он опубликовал в Telegram-канале накануне поединка, который состоится 30 апреля в Кракове и начнется в 22:00.
Милевский положительно оценил нынешний путь донецкой команды, подчеркнув, что сам выход в полуфинал является значительным достижением. Отдельно он обратил внимание на то, что Шахтер сумел достичь этой стадии турнира, несмотря на все трудности, в том числе и логистические.
Сегодня Шахтер – Кристал Пэлэс. Уже и так большие молодцы – дойти до полуфинала и уже почти чемпионы. И логистика не становится на помехе. Поэтому молодцы. Поставлю, наверное, сегодня, что как минимум не проиграют или выиграют. А вечером будет интересно.
Ранее мнением по поводу игры поделился главный тренер Шахтера Арда Туран.
