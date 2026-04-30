Лига конференций. Полуфинал, первый матч. Шахтер – Кристал Пэлас. Видеотрансляция
Начало – в 22.00 по Киеву
около 3 часов назад
Шахтёр / Фото - Yahoo
Сегодня, 30 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас.
Игра пройдет в Кракове на Городском стадионе имени Генрика Реймана. Начало – в 22.00 по Киеву.
Матч будет обслуживать бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цваером.
Прямую трансляцию встречи можете посмотреть на медиа-сервисе MEGOGO.
В четвертьфинале Лиги конференций Шахтер по сумме двух матчей обыграл АЗ (5:2). Кристал Пэлас прошел Фиорентину (4:2).
