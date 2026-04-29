Туран: «Кристал Пэлас физически сильнее нас, но мы верим в себя»
Игра состоится 30 апреля
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги конференций против лондонского Кристал Пэлас. Наставник "горняков" отметил высокий уровень соперника, но подчеркнул готовность своей команды дать бой представителю АПЛ. Слова приводит пресс-служба Шахтера.
Это ответственный момент для нас. Мы знаем силу нашего оппонента, у них отличный тренер. Это сильная команда, которая представляет мировой футбол на высшем уровне. Хотим сыграть в свой футбол, сделать собственные шаги и показать себя на поле.
Я уверен, что у игроков все получится, потому что вижу в их глазах желание. Мы должны принять, что Кристал Пэлас физически сильнее нас, однако мы верим в себя, будем стараться и знаем, что сделаем все от нас зависящее. Поэтому имею огромную надежду на следующий матч.
Матч состоится в четверг, 30 апреля, в Кракове. Начало в 22:00 по киевскому времени.
Стало известно, кто обслужит матч Шахтер — Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций.