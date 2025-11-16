Павел Василенко

Бывший игрок киевского Динамо Артем Милевский в интервью сайту Sport-express.ua спрогнозировал результат матча Украина – Исландия в отборе на ЧМ-2026.

«Украина победит 2:0 или 2:1. Мне очень хочется поболеть за нашу сборную на чемпионате мира в США. Ух, сложно [на предмет авторов голов], но давай попробуем. Забьют Малиновский со своей коронной левой и Цыганков».

В настоящее время сборная Украины занимает третье место в группе D с семью очками в пяти матчах. Исландцы сейчас имеют столько же очков, но у них преимущество по дополнительным показателям. Для прохождения в раунд плей-офф украинским футболистам нужна только победа.

Встреча Украина – Исландия пройдет сегодня в 19:00 по киевскому времени на номинальном домашнем поле сине-желтых в Варшаве.