Ребров перед игрой с Исландией объяснил, как Украина будет пытаться выйти в плей-офф
Все будет решаться в Варшаве
около 3 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от заключительного матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии. Его слова приводит УАФ.
Неожиданные решения - это то, что ребята делают на поле. Тогда мы вели - 3:1, но Исландия сравняла. Мы шли вперед, потому что хотели выиграть. Нас не устраивала ничья. Завтра - то же самое. Если мы первыми забьем, это не значит, что нужно отходить назад. На первый план выйдет характер. Игроки должны быть бойцами. Мы боремся за всю Украину. И завтра будет большая поддержка - украинцев, поляков. Все мы должны показать характер, - подчеркнул Ребров.
Матч Украина – Исландия состоится в Варшаве в воскресенье, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени.
Сборная Украины занимает третье место в группе D с семью очками: лидирует Франция (13), вторая – Исландия (7), четвертый – Азербайджан (1).