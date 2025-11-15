Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлейгссон высказался по поводу того, что команду устроит и ничья в матче шестого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины. Слова специалиста передала пресс-служба УАФ.

Преимущество своего поля в нашем спорте важно, ключевое. Нам удалось показать очень хорошую игру против Франции на Стад де Франс. Думаю, завтра все будут нервничать, но надеюсь, что благодаря этому матч будет захватывающим.

Будет много ошибок, потому что обе команды знают, что на кону. ЧМ-2026 в Америке, вероятно, будет самым большим спортивным событием в истории спорта. Команда, которая справится с нервами, сможет показать хорошую игру и будет иметь немного удачи, пройдет дальше.

Что касается ничьей, это хороший вопрос. Это очень опасная ситуация. Невозможно весь матч сидеть в низком блоке. Украина имеет слишком много качества, чтобы легко выиграть этот матч. Поэтому мы должны предпринять определенные действия, чтобы забить гол.

Вместе с Францией мы самая забивная команда в этой группе – 13 голов. Это показывает, что мы можем забить гол на любом стадионе и любой команде. Мы должны использовать свои сильные стороны, но не быть наивными. Защищать ничью, но с желанием победить.