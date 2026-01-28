Павел Василенко

Мировой футбольный рынок окончательно потерял тормоза. В среду ФИФА официально сообщила: 2025 год стал рекордным по расходам на международные трансферы – клубы по всему миру в совокупности выложили 13,08 миллиарда долларов.

Согласно отчету руководящего органа, в течение года было осуществлено 86 158 трансферов, что также является абсолютным рекордом. Впервые в истории футбольные расходы преодолели отметку в 10 миллиардов долларов, превысив предыдущий максимум 2023 года (9,66 млрд) на 35,6%. По сравнению с 2024 годом рост составил поразительные 52,3%.

Безусловными лидерами трансферного безумия снова стали английские клубы. Представители Английской Премьер-лиги потратили 3,82 миллиарда долларов на подписание игроков, получив при этом 1,77 миллиарда от продаж. Такая разница еще раз подчеркивает финансовую пропасть между Англией и остальным футбольным миром.

Стремительный рост зафиксирован и в женском футболе. В 2025 году расходы выросли более чем на 80%, достигнув 28,6 миллиона долларов. Было осуществлено 2440 трансферов (+6,3%), в которых приняли участие рекордные 756 клубов.

Финансовые масштабы современного футбола продолжают расширяться – и, кажется, границы этого миллиардного марафона еще даже не видны.