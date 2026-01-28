Павел Василенко

Испанский вингер Адама Траоре продолжит карьеру в Вест Хэме. Футболист сменил запад Лондона на восток, перейдя из Фулхэма, за который выступал с сезона 2023/24.

Ожидается, что сумма трансфера составит около двух миллионов фунтов стерлингов. Контракт Траоре с «молотобойцами» рассчитан до окончания текущего сезона и содержит опцию продления еще на один год. Новым наставником вингера станет португалец Нуну Эшпириту Санту – тренер, под руководством которого Траоре уже работал ранее в Вулверхэмптоне.

За свою карьеру в Английской Премьер-лиге Траоре провел 262 матча, зарекомендовав себя как один из самых быстрых и мощных фланговых игроков чемпионата. Впрочем, в Фулхэме испанец не сумел закрепиться в основном составе: в этом сезоне он лишь дважды выходил в старте в матчах АПЛ.

Игрок национальной сборной Испании стал третьим зимним новичком Вест Хэма. Ранее к команде уже присоединились нападающие Пабло Фелипе и Тати Кастельянос. Лондонский клуб в данный момент переживает непростой период: Вест Хэм занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет лишь пятиочковое преимущество над зоной вылета. Руководство рассчитывает, что опыт и физическая мощь Траоре помогут команде удержаться в элите английского футбола.