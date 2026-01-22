Павел Василенко

Саудовская Аравия не отказывается от стратегии громких имен и уже готовит новую волну масштабных инвестиций в футбол. Как сообщает британское издание The Guardian, двумя главными трансферными целями на будущее лето стали звезды мирового уровня – Мохамед Салах из Ливерпуля и Винисиус Жуниор из мадридского Реала.

Оба футболиста считаются идеальными кандидатами для дальнейшего развития имиджа местной лиги. Дополнительным фактором активизации рынка является то, что контракты нескольких культовых фигур саудовского чемпионата – Карима Бензема, Садио Мане и Н'Голо Канте – постепенно приближаются к завершению, и лига нуждается в новых лицах.

Будущее Салаха в Ливерпуле остается неопределенным после его напряженных отношений с руководством клуба накануне Кубка африканских наций. Саудовские клубы уже обращались к «красным» зимой, но тогда получили отказ. Однако летом ситуация может измениться, так как у египтянина останется лишь год контракта.

Ситуация с Винисиусом выглядит сложнее. Бразилец более года находится под пристальным вниманием Саудовской Аравии, а его публичные споры с тогдашним тренером Хаби Алонсо лишь подогревали слухи. После отставки испанца он снова демонстрирует позитивные эмоции и результативную игру, хотя его контракт с Реалом действует до лета 2027 года и пока не продлен.