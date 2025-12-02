Павел Василенко

Коринтианс сделал официальное предложение Шахтеру относительно будущего 28-летнего полузащитника Майкона, который уже три с половиной года выступает за бразильский клуб на правах аренды.

Несмотря на долг перед донецким клубом в размере 1 миллиона евро, бразильская сторона стремится сохранить футболиста в своем составе и предлагает продлить аренду еще на весь 2026 год. Об этом сообщает Globo Esporte.

Инициатива исходит от главного тренера Доривала Жуниора, который рассматривает Майкона как одного из ключевых игроков команды и настаивает на его присутствии в проекте.

На прошлой неделе Коринтианс уже направил свое предложение Шахтеру, но ответа пока не получил. Источники предполагают, что у «горняков» ограниченное пространство для маневра: из-за действия военных правил ФИФА футболист может продолжать пользоваться нормами Annexe 5 до середины 2026 года, хотя официального подтверждения от федерации еще не было.

В сезоне бразильской Серии А-2025 Майкон провел 24 матча, забив три гола.

Майкон перешел в Шахтер в июле 2018 года из Коринтианса за 6,6 миллиона евро. За донетчан он провел 98 матчей, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

Его контракт с Шахтером действителен до конца 2025 года.