Бывший тренер Шахтера хотел бы поработать со сборной Украины
Фонсека был бы готов возглавить «сине-желтых», когда «устанет» Сергей Ребров
около 22 часов назад
Главный тренер Лиона Паулу Фонсека, который после Мирчи Луческу стал самым успешным наставником Шахтера, заявил о желании в будущем вернуться в Украину и возглавить национальную сборную. Цитирует специалиста Трибуна.
«Мое желание – снова работать в Украине. Это то, что живет в моей голове – Шахтер или сборная Украины. Не говорю о настоящем времени. Сергей Ребров – невероятный тренер. Он мне очень нравится. Но однажды он устанет работать в национальной команде и захочет вернуться в клубный футбол.
В сборной я хотел бы помочь украинскому футболу развиваться. У вас так много талантливых игроков. Думаю, что можно улучшить качество украинских футболистов, помочь им расти по-другому. Я говорил это еще с первого года, когда приехал в Шахтер, – у Украины большой потенциал, чтобы иметь хорошие команды и качественных игроков. Понимаю, что во время войны это непросто делать, но у Украины действительно большой потенциал», – отметил Фонсека.
Фонсека покинул Шахтер летом 2019 года, чтобы возглавить Рому. После этого португалец работал главным тренером Лилля и Милана и сейчас руководит Лионом.
