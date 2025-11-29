Главный тренер Лиона Паулу Фонсека, который после Мирчи Луческу стал самым успешным наставником Шахтера, заявил о желании в будущем вернуться в Украину и возглавить национальную сборную. Цитирует специалиста Трибуна.

«Мое желание – снова работать в Украине. Это то, что живет в моей голове – Шахтер или сборная Украины. Не говорю о настоящем времени. Сергей Ребров – невероятный тренер. Он мне очень нравится. Но однажды он устанет работать в национальной команде и захочет вернуться в клубный футбол.

В сборной я хотел бы помочь украинскому футболу развиваться. У вас так много талантливых игроков. Думаю, что можно улучшить качество украинских футболистов, помочь им расти по-другому. Я говорил это еще с первого года, когда приехал в Шахтер, – у Украины большой потенциал, чтобы иметь хорошие команды и качественных игроков. Понимаю, что во время войны это непросто делать, но у Украины действительно большой потенциал», – отметил Фонсека.