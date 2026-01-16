Павел Василенко

Французское издание Le Monde опубликовало финансовые подробности о доходах президента ФИФА Джанни Инфантино. Журналисты сослались на налоговые документы, которые Международная федерация футбола ежегодно обязана подавать властям США.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года, когда сменил на посту Зеппа Блаттера. С тех пор стиль жизни функционера существенно изменился, а его заработная плата росла практически каждый год. Сегодня доходы президента мирового футбола можно сравнить с зарплатами топ-игроков или ведущих тренеров в сильнейших европейских лигах.

По информации Le Monde, данные стали известны благодаря налоговым декларациям формата «990», которые ФИФА – швейцарская некоммерческая организация, освобожденная от уплаты налогов в США с 1994 года, – ежегодно подает в Налоговую службу США (IRS).

Согласно этим документам, до 2024 года ФИФА выплачивала Джанни Инфантино более 6 миллионов долларов в год в виде зарплаты, бонусов и других компенсаций. Общая сумма составляет 6,133 миллиона долларов (около 5,27 миллиона евро).

Эта сумма состоит из 2,954 миллиона долларов базовой зарплаты, 1,874 миллиона долларов бонусов, 1,148 миллиона долларов других задекларированных выплат, а также 155 тысяч долларов пенсионных и отсроченных компенсаций.

Для сравнения, еще восемь лет назад ФИФА декларировала за Инфантино лишь 1,5 миллиона долларов в год. Таким образом, за неполное десятилетие доход президента мирового футбола вырос более чем в четыре раза.