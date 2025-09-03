Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о своей позиции относительно Клубного чемпионата мира. Слова функционера передает POLITICO.

Я совершенно не обеспокоен попыткой ФИФА создать турнир-конкурент Лиги чемпионов. Наши клубы этого хотели, особенно большие клубы. Я думаю, что главной причиной были финансы. И если они будут организовывать Клубный чемпионат мира раз в четыре года, то для нашей организации и для меня лично это абсолютно нормально. Но только так. А если они захотят проводить его каждые два года, я с этим не соглашусь, но не думаю, что они этого хотят.

Что касается критики ФИФА и подчеркивания хорошего сотрудничества через несколько дней, то ничего тогда не изменилось, но, возможно, первый пресс-релиз [с обвинениями в адрес президента ФИФА в продвижении собственных политических интересов] был слишком эмоциональным. Если честно, есть вещи, в которых мы не согласны. Но в 90 процентах случаев у нас есть единая позиция. Я думаю, что в жизни, как в профессиональной, так и в частной, нужно выбирать свои битвы. Нужно бороться, когда есть настоящая причина бороться, но каждая борьба истощает. Так что, должен сказать, что сейчас отношения с ФИФА значительно лучше, чем раньше.

Клубный футбол — это не только территория УЕФА. Они уже имели этот Клубный чемпионат мира, только он был намного меньше. Самая большая проблема с этим в том, что игроки истощены после сезона, а затем должны ехать и играть в пятинедельном турнире. Это слишком. И здесь нужно также говорить с клубами, которые поддержали эту идею. Потому что в результате получается, что у футболистов есть мужские соревнования, есть Клубный чемпионат мира, потом в следующем году Чемпионат мира, потом год ничего, дальше Евро, Кубок Америки и так далее. Это изнурительно, а еще и Кубок Африки в январе — это бесконечная история. Это сложно. Но посмотрим, что будет дальше. Стали ли отношения с ФИФА более позитивными? Да, абсолютно. Абсолютно.