Полесье продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочном сборе в Испании. Во вторник, 10 февраля, команда Руслана Ротаня провела первый из двух запланированных контрольных поединков.

Соперником житомирского клуба стала испанская Гранада, выступающая в Сегунде. Матч оказался зрелищным и богатым на голы, команды на двоих забили семь мячей. Победу со счётом 4:3 одержало Полесье.

В составе украинского клуба отличились Александр Назаренко, Александр Андриевский и Игорь Краснопир, а ещё один мяч соперник отправил в собственные ворота.

Позже в тот же день Полесье проведет еще один спарринг. Вторым соперником станет шведский Хальмстад, а стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Товарищеский матч

Полесье – Гранада – 4:3

Голы: Назаренко, автогол, Андриевский, Краснопир.

