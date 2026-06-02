Сергей Разумовский

Полузащитник Лехии Иван Желизко может покинуть польский клуб в летнее трансферное окно. После окончания сезона, по итогам которого команда вылетела из Экстракласы, будущее 25-летнего украинского хавбека в Гданьске оказалось под вопросом. О возможном трансфере футболиста сообщает Trojmiasto.pl.

По данным источника, интерес к Желизко со стороны других клубов уже приобрел конкретный характер. В частности, официальные предложения по украинскому полузащитнику сделали представители Серии A — Торино и Болонья. Таким образом, Желизко может получить шанс продолжить карьеру в одном из сильнейших чемпионатов Европы.

Ранее также появлялась информация о заинтересованности Шахтера. Донецкий клуб рассматривал игрока как вариант для усиления центральной линии и под лимит на легионеров. На фоне понижения в польской лиге клуб может быть вынужден расстаться с частью ведущих футболистов, среди которых и Желизко, однако теперь вряд ли хавбек выберет украинский вектор.

В прошедшей кампании украинский хавбек был одним из самых заметных игроков команды. Он провел 33 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

За национальную сборную Желизко так и не дебютировал. Однако запомнился выступлениями в молодежной сборной Украины под руководством Руслана Ротаня. Вместе с этой командой он дошел до полуфинала Евро-2023 (U-21).