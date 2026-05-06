Сергей Разумовский

Летом польская Лехия из Гданьска может претерпеть существенные кадровые изменения, которые затронут сразу нескольких украинских футболистов. По информации Kanal Sportowy, клуб могут покинуть трое представителей Украины, а будущее еще нескольких игроков остается предметом обсуждения.

Одним из наиболее интересных активов Лехии является полузащитник Иван Желизко. К 25-летнему хавбеку проявляет интерес донецкий Шахтер, который следит за ситуацией вокруг футболиста. Украинец является одним из ключевых исполнителей команды из Гданьска, поэтому польский клуб не планирует отпускать его за небольшую сумму.

По данным источника, Лехия хочет получить за Желизко не менее шести миллионов евро. Такая оценка связана не только с его стабильной игрой, но и с его статусом важного футболиста основного состава. В клубе понимают, что полузащитник пользуется спросом на трансферном рынке, поэтому будут стараться получить максимальную финансовую выгоду в случае его продажи.

Еще одним украинцем, который, скорее всего, покинет Лехию летом, является голкипер Богдан Сарнавский. Контракт вратаря с польским клубом приближается к завершению, а его продление в настоящее время не ожидается. Таким образом, Сарнавский может получить статус свободного агента и самостоятельно искать новый вариант продолжения карьеры.

Отдельной темой для руководства Лехии остается будущее арендованных украинских футболистов Максима Дячука и Антона Царенко. Оба игрока принадлежат киевскому Динамо, однако их дальнейшие перспективы отличаются.

По информации источника, Антон Царенко с высокой вероятностью вернется в Динамо. В киевском клубе могут предоставить полузащитнику шанс проявить себя в первой команде. Его выступления в Польше рассматриваются как важный этап развития, после которого футболист может попытаться закрепиться в основном составе киевлян.

Что касается Максима Дячука, ситуация иная. Лехия хотела бы оставить защитника еще на один сезон в формате аренды. В польском клубе довольны его работой и считают, что продолжение сотрудничества может быть полезным как для команды, так и для самого футболиста.

