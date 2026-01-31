Павел Василенко

Карим Бензема оказался в центре громкого конфликта в Саудовской Аравии. По информации испанских и французских СМИ, форвард фактически устроил забастовку в Аль-Иттихаде, выразив резкое недовольство условиями, которые клуб предложил ему для продолжения контракта.

Действующий контракт 36-летнего нападающего с саудовским клубом завершается в конце текущего сезона. По его условиям Бензема получает около 1,61 миллиона фунтов стерлингов в неделю, или примерно 230 тысяч фунтов в день, что делает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов планеты.

Тем не менее, даже такие цифры не успокоили обладателя «Золотого мяча». По данным ESPN, Бензема в настоящее время тренируется отдельно от основной группы и считает новое предложение руководства Аль-Иттихада «неприемлемым» и даже «оскорбительным». Напряженность между сторонами лишь возрастает, а компромисс пока не виден.

Последние сигналы из окружения игрока свидетельствуют: продление контракта с саудовским клубом выглядит маловероятным. За время выступлений в Аль-Иттихаде Бензема провел 83 матча и забил 54 гола, однако, похоже, эта глава его карьеры подходит к концу.

Француз серьезно рассматривает возвращение в европейский футбол или вариант с MLS, где он мог бы получить новый вызов и завершить карьеру в более стабильной среде.