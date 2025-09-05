Павел Василенко

Сегодня молодежная сборная Украины провела стартовый поединок отборочного турнира Евро-2027 (U-21) против команды Литвы.

Матч состоялся в городе Друскининкай на ЛСК «Друскининкай Стэдиум». В первом тайме команды обменялись опасными ударами Юрёнаса и Тютерова, но забитых мячей зрители не увидели.

Основные события в матче развернулись после перерыва. На 69-й минуте Синчук отдал передачу на Кревсуна, который расстрелял ворота соперника. Через четыре минуты передача с правого фланга от Крупского пришлась под удар Корнийчуку, и тот попал в левый нижний угол. А на 77-й минуте Синчук на правом фланге штрафной заработал пенальти, и сам же его реализовал. Точку в матче поставил точный удар Гаджиева.

Итак, 4:0 в пользу подопечных Дмитрия Михайленко. Свой следующий поединок в отборе Евро-2027 (U-21) сине-желтые проведут 10 сентября против сборной Венгрии.

Евро-2027 (U-21). Отборочный турнир

Группа H

1 тур

Литва U-21 – Украина U-21 – 0:4

Голы: Кревсун, 69, Корнийчук, 73, Синчук, 77 (пен), Гаджиев, 90+4.