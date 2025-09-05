Анонс матча и форма команд

Группа D в европейском отборе ЧМ-2026 считается одной из сильнейших на бумаге, поэтому стартовая встреча между сборными Украины и Франции обещает стать главным событием первого тура.

Украина начинает отбор, занимая 26-е место в рейтинге ФИФА. При этом «сине-желтые» лишь один раз выходили на чемпионат мира за времена независимости – в 2006 году. Пять из шести неудачных попыток приходились на поражения в плей-офф.

Расширение формата ЧМ-2026 с 13 до 16 европейских участников может дать шанс команде Сергея Реброва наконец вернуться на мировую арену. Текущая форма украинцев вселяет оптимизм: всего два поражения в восьми последних матчах (4 победы, 2 ничьи).

Франция – настоящий «король» мундиалей. Команда Дидье Дешама квалифицировалась на последние семь чемпионатов мира и четыре раза выходила в финал. «Ле Бле» стремятся гарантировать первое место в группе как можно быстрее, тем более что они проиграли лишь один из 21 матчей на групповом этапе отбора ЧМ (14 побед, 6 ничьих). В то же время в 2025 году французы не безгрешны: 2 победы и 2 поражения, правда, все матчи – против соперников из топ-10 рейтинга ФИФА.

История очных встреч

Самым болезненным поражением Украины в плей-офф стала дуэль против Франции в отборе на ЧМ-2014. Тогда наша команда победила дома 2:0, но в ответном матче в Париже уступила 0:3. Это была единственная победа Украины над «Ле Бле» в истории (1 победа, 5 ничьих, 6 поражений).

Актуальная статистика

В восьми из последних десяти матчей Украины забивали обе команды.

Во всех семи последних поражениях «сине-желтых» было зафиксировано более 2,5 гола.

В пяти из шести последних матчей Франции результат первого тайма повторялся и после финального свистка.

В четырех из шести выездных матчей французов первый тайм был результативнее второго.

Ключевые игроки и кадровые потери

Артем Довбик забивает преимущественно во второй половине встречи – 9 из его 11 голов за сборную произошли после перерыва. В противостоянии с Францией он будет стараться затмить Килиана Мбаппе, который отметился в трех последних выездных матчах за «Ле Бле».

Во Франции из-за травм не сыграют Уильям Салиба и Райан Шерки. В составе Украины также есть потери – Виктор Цыганков и Андрей Лунин.

Прогноз на матч

