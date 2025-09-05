Без Цыганкова. Известная заявка сборной Украины на матч с Францией
Вне списка остались два футболиста
Виктор Цыганков/фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав игроков, которые получат шанс выйти на поле в матче первого тура квалификации к ЧМ-2026 против Франции.
В список не попали защитник Динамо Владислав Дубинчак и полузащитник Жироны Виктор Цыганков, который пропустил вчерашнюю тренировку сборной.
- Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Резник
- Защитники: Юхим Конопля, Тарас Михавко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко
- Полузащитники: Иван Калюжный, Георгий Судаков, Алексей Гуцуляк, Николай Шапаренко, Олег Очеретько, Назар Волошин, Александр Зинченко, Егор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Александр Зубков, Александр Назаренко
- Форварды: Владислав Ванат, Артем Довбик
Отборочный матч с Францией, номинально домашний для Украины, состоится 5 сентября во Вроцлаве в Польше. В группе D вместе с Украиной и Францией сыграют сборные Исландии и Азербайджана.