Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов против английского Челси (0:1).

«Не буду ходить вокруг да около: поражение – это всегда поражение, насколько бы хорошо мы ни играли. Это правда, которую я не хочу скрывать от своих игроков. Но бывает, что проигрываешь по-разному. Бывает, что проигрываешь и тебе стыдно выйти на улицу на следующий день, а бывает, что проигрываешь и находишь положительные моменты.

Мы провели близкий матч с хорошей командой. Результат мог быть другим. При таком ограниченном времени на тренировку, мы нашли, за что зацепиться... Это была наша лучшая игра, с организованной и стабильной командой. Вратарь не был лучшим на поле. Мы могли забить. После 75-й минуты я почувствовал, что некоторые игроки устали. Например, Судаков. Три центральных полузащитника с желтыми карточками, в игре, которая обязательно должна была развалиться», – цитирует Моуринью издание Abola.