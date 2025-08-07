Главный тренер стамбульского Фенербахче Жозе Моуринью прокомментировал неудачу своей команды в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против роттердамского Фейеноорда, который завершился со счетом 1:2. Португальского наставника цитирует издание Fotomac.

«Очень доволен игрой своих футболистов. Особенно во втором тайме. Мы заставили этот замечательный стадион погрузиться в тишину. У соперника, который является хорошей командой, были трудности. Мы доминировали в матче. Я известен своей критикой судей после поражений, но в этот раз арбитр был великолепен. Он работал на мировом уровне.

У нас было много оборонительных вариантов, но, кроме Дженка Тосуна и Джона Дурана, нам не хватало игроков, которые могли бы ускорить игру. Однако я доволен игрой своей команды, поэтому нечестно говорить о том, чего нам не хватает. Впереди ответный матч с теми же футболистами, плюс вернется Талиска.

В своей карьере я уже выигрывал ответные матчи у Фейеноорда. Верю, что мы сможем это сделать. Добро пожаловать в Кадыкёй, в ад», — сказал Моуринью.