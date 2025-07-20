Моуринью: «Я ещё далёк от завершения карьеры»
Легендарный тренер подчеркнул, что стремится работать на родине в наилучшей форме – физической и моральной.
около 1 часа назад
Португальский тренер Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет турецкий Фенербахче, подтвердил планы вернуться на родину для работы в ближайшем будущем.
– Конечно, я вернусь работать в Португалию. Это еще не произошло, но случится. И не потому, что я чувствую приближение завершения карьеры. Я далеко от этого.
Я не хочу ехать в Португалию ради золотой пенсии. Хочу приехать на пике – физически и морально крепким. Я обязательно вернусь, – отметил Моуринью в комментарии ESPN.
С лета 2024 года Моуринью возглавляет Фенербахче. В сезоне 2024/25 клуб занял 2-е место в чемпионате Турции (84 очка) и выбыл из Лиги Европы на стадии 1/8 финала.
Также, Арсенал предложил команде Моуринью Александра Зинченко.
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