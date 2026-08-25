Павел Василенко

Томас Мюллер вместе с несколькими известными футболистами стал совладельцем португальского клуба Эштрела Амадора. Консорциум с участием звезд футбола приобрел 90% акций команды, которая выступает в высшем дивизионе Португалии.

Эштрела не слишком удачно начала новый сезон. На старте чемпионата команда сыграла вничью со Спортингом и «Алверкой» с одинаковым счетом 2:2. В настоящее время клуб занимает 11 место в турнирной таблице.

Теперь португальская команда получила новых владельцев, имеющих намерение изменить ситуацию и построить долгосрочный проект. Во вторник было официально объявлено о приобретении консорциумом 90% акций Эштрелы.

Консорциум возглавляют ADvantage и LEAD при поддержке Grupo KI. Среди его акционеров сразу несколько известных футболистов: бывший вратарь Интера Янн Зоммер, легенда мюнхенской Баварии Томас Мюллер, экс-защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс и французский защитник ПСЖ Лукас Эрнандес.

К проекту также присоединились инвесторы с международным опытом в спортивной и технологической сферах. Новым генеральным директором клуба станет бывший менеджер Баварии Йоганнес Мусманг.

Официальная стоимость сделки не разглашается, однако её оценивают примерно в 40 миллионов евро. Теперь Мюллер и его партнеры попытаются превратить Эштрелу в амбициозный футбольный проект.