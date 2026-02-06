Бывший нападающий Баварии Томас Мюллер высказался относительно форварда Аль-Насра Криштиану Роналду и поделился своим мнением о том, мог бы португалец заиграть в мюнхенском клубе.

В 2022 году Роналду связывали с возможным переходом в Баварию, и тогда он мог стать одноклубником Мюллера. В настоящее время немец выступает за Ванкувер Уайткэпс, где и ответил на вопрос о потенциальном союзе с португальской звездой.

Я слышал, что Криштиану является отличным партнером по команде вне поля, однако на поле его язык тела казался мне довольно сомнительным. Роналду мог бы добиться успеха в Баварии с чисто спортивной точки зрения, но, скажем так, в футболе Компани это могло бы не сработать, ведь при таком стиле все 11 игроков должны работать в обоих направлениях и помогать друг другу, — приводит слова Томаса Мюллера Al Nassr Zone.

Напомним, в 2022 году Криштиану Роналду покинул Манчестер Юнайтед, а в начале 2023 года продолжил карьеру в саудовском Аль-Насре.

5 февраля Криштиану Роналду исполнился 41 год.