Будущее Томаса Мюллера окончательно определено: немецкий ветеран останется в составе Ванкувер Уайткэпс. Канадский клуб MLS использовал опцию продления контракта и оставит 36-летнего нападающего еще на один сезон.

Объявление прозвучало всего через два дня после поражения Уайткэпс в финале MLS от Интер Майами, который победил со счетом 3:1. Несмотря на неудачу, спортивный директор клуба Аксель Шустер подчеркнул, что Ванкувер движется по четкому плану.

«Мы строили эту команду на протяжении нескольких лет, и большинство игроков вернётся в 2026 году, чтобы продолжить развивать фундамент, который мы создали. Наш рекордный сезон только что завершился, но подготовка к новому уже длится несколько месяцев. Мы готовы стартовать в январе».

Мюллер присоединился к канадскому клубу летом после 25 лет в мюнхенской Баварии. В своем первом полусезоне за Ванкувер он успел забить девять голов и отдать четыре результативные передачи в 13 матчах во всех турнирах, быстро став ключевой фигурой атаки команды.