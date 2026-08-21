Главный тренер лиссабонской Бенфики Марку Силва проанализировал игру украинского полузащитника Георгия Судакова после матча Лиги Европы против датского Орхуса (3:1).

«Судаков – это игрок центра, который располагается на самой высокой позиции. Когда мы создаем такой атакующий вал, как сегодня, я понимаю претензии к цифрам. Он и сам прекрасно знает, что должен больше забивать и отдавать. Это также его прямая обязанность, и здесь мне трудно с вами не согласиться.

Тем не менее, я считаю, что он провел позитивный матч. Не хочется зацикливаться на одной персоне и постоянно выделять кого-то. Я знаю, сколько разговоров ведется вокруг Судакова. Но в нашей команде ни у кого нет «забронированного» места в старте, такого вообще не существует.

Георгий имеет специфический набор качеств, и на роль третьего хавбека под наши требования в обойме не так много игроков с похожим профилем. Конечно, ему нужна уверенность... Всё решают выступления и самоотдача как в тренировках, так и в матчах. Но конкретно сегодня я считаю его выступление качественным», – цитирует Силву клубная пресс-служба.