Тренер Бенфики оценил выступление Судакова в победном матче Бенфики в Лиге Европы
Украинца заменили в конце игры
Главный тренер лиссабонской Бенфики Марку Силва проанализировал игру украинского полузащитника Георгия Судакова после матча Лиги Европы против датского Орхуса (3:1).
«Судаков – это игрок центра, который располагается на самой высокой позиции. Когда мы создаем такой атакующий вал, как сегодня, я понимаю претензии к цифрам. Он и сам прекрасно знает, что должен больше забивать и отдавать. Это также его прямая обязанность, и здесь мне трудно с вами не согласиться.
Тем не менее, я считаю, что он провел позитивный матч. Не хочется зацикливаться на одной персоне и постоянно выделять кого-то. Я знаю, сколько разговоров ведется вокруг Судакова. Но в нашей команде ни у кого нет «забронированного» места в старте, такого вообще не существует.
Георгий имеет специфический набор качеств, и на роль третьего хавбека под наши требования в обойме не так много игроков с похожим профилем. Конечно, ему нужна уверенность... Всё решают выступления и самоотдача как в тренировках, так и в матчах. Но конкретно сегодня я считаю его выступление качественным», – цитирует Силву клубная пресс-служба.
Судаков за все время провел в составе Бенфики 43 поединка, забив четыре гола и оформив шесть ассистов.
Контракт Георгия с португальским клубом действителен до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего хавбека в 25 млн евро.