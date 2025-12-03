Павел Василенко

В субботу Ванкувер Уайткэпс получит шанс впервые в истории завоевать титул чемпиона МЛС. Одним из главных героев финала может стать Томас Мюллер, у которого будет не только спортивная, но и финансовая мотивация.

В августе 2025 года Мюллер покинул Баварию после многолетней эры в Мюнхене и присоединился к Ванкувер Уайткэпс. За канадский клуб он провел 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре ассиста.

Кульминация сезона состоится 6 декабря на стадионе BC Place. Команда Йеспера Соренсена сможет завоевать первый чемпионский титул МЛС, если в финале победит Интер Майами – команду Лионеля Месси.

По данным Bild, 36-летний Мюллер будет бороться не только за трофей, но и за значительный бонус. В его контракте с Уайткэпс прописана премия за победу в чемпионате МЛС. Если Ванкувер обыграет Интер Майами, на счет Мюллера поступит 300 тысяч евро.

Немецкое издание уточняет, что этот бонус был перенесен из контракта игрока с Баварией, где у Мюллера были аналогичные условия на протяжении всей его карьеры.

Мюллер провел в Баварии 16 сезонов, сыграл 756 матчей между 2009 и 2025 годами, забил 250 голов и отдал 276 ассистов. За это время он 13 раз становился чемпионом Германии.