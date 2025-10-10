Мюллер начнет новую карьеру во время чемпионата мира-2026
Футболист попробует себя в новой роли
около 1 часа назад
Легенда мюнхенской Баварии и сборной Германии Томас Мюллер будет иметь новую роль на чемпионате мира в следующем году. Вопреки слухам, 35-летний форвард Ванкувер Вайткепс не станет помощником тренера главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана, а вместо этого выступит в качестве телевизионного аналитика на платформе MagentaTV.
Ранее Мюллер вызвал ажиотаж, опубликовав в своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой он подписывает контракт. В заявлении для MagentaTV легенда позже сказал.
«Я очень рад этому новому вызову и с нетерпением жду турнира. На этот раз я буду не на поле, а перед микрофоном. Но я точно буду очень близко к событиям».
В настоящее время у Мюллера все идет по плану. Он имеет впечатляющие 6 голов и 4 результативные передачи в шести играх за свой новый клуб Ванкувер Вайткепс.
В последние годы MagentaTV полагалась на широкий спектр известных экспертов для своих трансляций с чемпионатов Европы и мира, в том числе на бывшего капитана сборной Германии Михаэля Баллака.
Чемпионат мира 2026 года станет первым крупным турниром после завершения карьеры Мюллера в сборной Германии. Канада примет 13 из 104 матчей. Семь из них пройдут на домашнем стадионе команды Мюллера – BC Place.