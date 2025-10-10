Павел Василенко

Легенда мюнхенской Баварии и сборной Германии Томас Мюллер будет иметь новую роль на чемпионате мира в следующем году. Вопреки слухам, 35-летний форвард Ванкувер Вайткепс не станет помощником тренера главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана, а вместо этого выступит в качестве телевизионного аналитика на платформе MagentaTV.

Ранее Мюллер вызвал ажиотаж, опубликовав в своем аккаунте в Instagram фотографию, на которой он подписывает контракт. В заявлении для MagentaTV легенда позже сказал.

«Я очень рад этому новому вызову и с нетерпением жду турнира. На этот раз я буду не на поле, а перед микрофоном. Но я точно буду очень близко к событиям».

В настоящее время у Мюллера все идет по плану. Он имеет впечатляющие 6 голов и 4 результативные передачи в шести играх за свой новый клуб Ванкувер Вайткепс.

В последние годы MagentaTV полагалась на широкий спектр известных экспертов для своих трансляций с чемпионатов Европы и мира, в том числе на бывшего капитана сборной Германии Михаэля Баллака.

Чемпионат мира 2026 года станет первым крупным турниром после завершения карьеры Мюллера в сборной Германии. Канада примет 13 из 104 матчей. Семь из них пройдут на домашнем стадионе команды Мюллера – BC Place.